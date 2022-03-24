Кызыл, , 08:50 — REGNUM Глава Тувы Владислав Ховалыг посетил госпитали им. Вишневского, где лечатся военнослужащие из республики, получившие ранение в ходе спецоперации на Украине, и передал им подарки. Об этом он написал в своём телеграм-канале, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Глава Тувы передал подарки раненным в ходе спецоперации солдатам Телеграмм-канал главы Тувы Владислава Ховалыга

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«От имени тувинского народа также добрым словом поддержал солдат из Дагестана и Хакасии. В это время нам важно быть вместе, в единстве наша сила», — добавил глава региона.

По его словам, бойцов в настоящее время поддерживает и гордится ими вся Тува, начиная от простых жителей, заканчивая депутатами Госдумы и сенаторами.

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