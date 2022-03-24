Владивосток, 24 марта, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Во Владивостоке возбуждено уголовное дело за получение взятки в отношении директора управления капитального строительства Приморского края, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

(сс) sajinka2 Коррупция

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Фигурант Александр Погонин с августа по сентябрь 2021 года получил взятку в 180 тыс. рублей за помощь компании заключить контракт по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию поликлиники во Владивостоке.

Как сообщало ИА REGNUM, первый замглавы Ашинского муниципального района Челябинской области и два бизнесмена подозреваются в коррупции.