Донецк, , 08:45 — REGNUM Военнослужащие украинских формирований совершили обстрел города Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

В 8:27 из Авдеевки, где находятся украинские военнослужащие, было выпущено два снаряда калибром 122 мм по направлению Ясиноватой.

Как сообщало ИА REGNUM, также ВФУ обстреляли Петровский район Донецка. Из Новомихайловки было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.