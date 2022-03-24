Чита, , 08:43 — REGNUM При подведены итогов заявочной кампании Фонда президентских грантов-2022 оказалось, что забайкальские НКО подали 99 заявок. По этому показателю регион занял второе место в Дальневосточном федеральном округе. Подробности сообщает пресс-служба правительства региона.

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«Второй год подряд Забайкалье демонстрирует высокий уровень работы с Фондом президентских грантов. Это говорит о том, что наши некоммерческие организации выходят на стабильный уровень развития.

Очень изменилось качество проектов. Руководители НКО большое внимание уделяют проработке бюджетов, привлекают партнёров к реализации. Такой системный подход говорит о том, что растет уровень управленческих компетенций лидеров забайкальских НКО», — отметила руководитель регионального ресурсного центра Наталья Макарова.

Она также отметила, что в этом году ресурсный центр большое внимание уделяет проектам, которые отвечают вызовам времени. В первую очередь, речь идёт о создании системы работы с бездомными животными в Забайкальском крае, ликвидации пожаров и наводнений, психологической помощи забайкальцам в трудной жизненной ситуации, проектам в области массового спорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2022 году Фонд президентских грантов на условиях софинансирования поддержит грантовый конкурс в Забайкалье на 30 миллионов рублей. Такую же сумму выделит регион. Таким образом, общая сумма для СО НКО составит 60 миллионов рублей.

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