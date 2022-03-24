Саратов, 24 марта, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Саратове в отношении преподавателя одного из учебных заведений среднего профессионального образования возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки за незаконные действия в значительном размере»). Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

Ksonline.ru Взятка

По данным следствия, 2 марта 2021 года преподаватель лично получила от учащегося взятку путем перечисления денег на банковский счет. Незаконное вознаграждение предназначалось за написание выпускной квалификационной работы и помощь в ее защите, без фактической проверки знаний студента. Размер взятки составил 14 тыс. рублей.

Незаконные действия должностного лица выявили сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по городу Саратову.

ИА REGNUM напоминает, с сентября 2015 года по ноябрь 2019 года замдекана по учебной работе одного из университетов Саратова неоднократно лично получала от студентов взятки путем перечисления денег на ее банковские счета. Общий размер взяток составил не менее 240 тыс. рублей.

Читайте также: В Саратове бывшего замдекана вуза подозревают в получении крупной взятки