Горно-Алтайск, 24 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Республике Алтай возбуждено уголовное дело по факту угрозы применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, в совершении преступления подозревается 39-летний житель Алтайского края.

СУ СКР по Республике Алтай Нож дебошира. Горно-Алтайск

По данным ведомства, в ночь на 13 февраля пьяный мужчина устроил дебош в одной из саун Горно-Алтайска. По вызову на место прибыли сотрудники Росгвардии и увидели злоумышленника, размахивающего ножом и угрожавшего расправой работникам заведения.

«Требования росгвардейцев о прекращении противоправного поведения и действий мужчиной были проигнорированы. Кроме того, держа в руках нож, он замахнулся им в сторону представителей власти, высказав в отношении последних угрозу его применения, сказав, что всех убьет», — отметили в управлении.

Однако грамотными действиями росгвардейцы обезоружили дебошира и доставили в отдел полиции.