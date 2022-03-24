Херсон, Украина, , 08:41 — REGNUM Военнослужащие инженерных подразделений проводят разминирование сельскохозяйственных угодий Херсонской области. Об этом 24 марта сообщили в Минобороны России.

Разминирование Mil.ru

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В ходе гуманитарного разминирования обезврежено свыше 12 тыс. взрывоопасных предметов. Работы проводятся на юге региона, находившегося под контролем ВСУ и украинских нацбатов. За несколько лет территория была «засеяна» противотанковыми и противопехотными минами.

Минные поля были обозначены на картах ВСУ, изъятых российскими военнослужащими в брошенных штабах.