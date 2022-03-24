Чита, 24 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. Советник губернатора Забайкалья Вадим Петров с 24 марта назначен исполняющим обязанности заместителя председателя регионального правительства. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Пресс-служба правительства Забайкалья Исполняющий обязанности заместителя председателя правительства Забайкалья Вадим Петров

В структуре правительства Вадим Петров будет курировать сферу строительства. В ведении другого вице-премьера — Алексея Кошелева останутся вопросы природопользования, а также предупреждения и ликвидации последствий ЧС.

Вадим Евгеньевич Петров в 1995 году окончил Иркутский институт народного хозяйства, работал заместителем директора по экономике на «Забайкальском ювелирном заводе», руководил «Байкальской инвестиционной строительной компанией 105», а также ООО «Самоцветы Сибири». Холост, воспитывает шестерых детей.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 марта 2022 года губернатор Забайкальского края Александр Осипов принял решение о назначении Татьяны Клименко временно исполняющей обязанности министра образования и науки региона.

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