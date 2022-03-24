Вашингтон, , 08:39 — REGNUM Проект резолюции России по ситуации на Украине, в которой содержится призыв к прекращению огня, достигнутому на основе переговоров, для эвакуации мирных граждан, не принял 24 марта Совет безопасности ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

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Как уточняет РИА Новости, за резолюцию проголосовали Россия и Китай, остальные 13 членов Совбеза ООН (Франция, Великобритания, США, Индия, Ирландия, Кения, Мексика, Норвегия, Албания, Бразилия, Габон, Гана и ОАЭ) воздержались.

Для принятия резолюции необходимо было девять из 15 голосов. Соавторами резолюции стали Белоруссия, КНДР и Сирия.

При этом постпред России при ООН Василий Небензя отметил, что голосование «вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам».

«Мы слышали от некоторых делегаций, в частности, от делегации США, что они не хотят принимать никакого участия в резолюции, которую предложила Россия. Что же вы в таком случае воздержались? Голосовали бы против. Мы же прекрасно понимаем, какие истинные мотивы вашего воздержания — не применять право вето, которое в ином случае вы бы применили», — сказал он.

Также с критикой западные страны за политизацию процесса выступил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

«Вызывает сожаление, что Совет оказался неспособен достичь договоренности в итоге. Все международное сообщество желает немедленного прекращения огня», — отметил постпред КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что российский проект гуманитарной резолюции по Украине, представленный в Совет Безопасности ООН, не нужен для оказания этой стране помощи.