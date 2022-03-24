Челябинск, 24 марта, 2022, 08:39 — ИА Регнум. В Челябинской области залежные земли надо полностью вернуть в сельхозоборот. Такую задачу поставил главам муниципалитетов глава региона Алексей Текслер.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Земля

По его словам, это нужно сделать уже сейчас. «Все земли у нас должны быть использованы, нам это необходимо», — подчеркнул чиновнник.

Как сообщало ИА REGNUM, также Текслер потребовал контролировать цены в магазинах. Для этого он поручил привлекать в том числе общественников, партийцев, депутатов и волонтёров.