Чебоксары, , 08:38 — REGNUM В Чебоксарах завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, которого обвинили в убийстве 86-летнего отца. Ему рекомендовано лечение в психиатрическом стационаре, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии.

Покушение на убийство Иван Шилов © ИА REGNUM

Дело расследовалось в отношении 36-летнего жителя Чебоксар, ему инкриминируют совершение преступления 8 декабря 2021 года. Правоохранители считают, что в тот день он находился в состоянии опьянения в своей квартире в Чебоксарах, где проживал с 86-летним отцом.

По данным следствия, во время ссоры из-за личных неприязненных отношений обвиняемый нанёс не менее девяти ножевых ранений своему отцу, которому удалось выбежать на улицу.

«На улице он потерял сознание и упал. Прохожий вызвал врачей, однако от полученных ранений мужчина скончался в автомобиле скорой помощи», — говорят в следственном управлении.

Судебно-психиатрическая экспертиза установила, что обвиняемый страдает хроническим психическим расстройством, поэтому ему рекомендовано принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Дело расследовалось по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Материалы переданы в Московский районный суд Чебоксар.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2022 года в Чебоксарах признали невменяемой женщину, которая напала с ножом на водителя маршрутки. Решением суда её принудительно отправили лечиться в психиатрический стационар.

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