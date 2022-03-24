Москва, 24 марта, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В России в ходе исследований специалисты Роскачества выявили фальсифицированное сгущенное молоко. Некоторые производители сгущенки заменили молочный жир на растительный, сообщили в пресс-службе ведомства.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Сдоба с вареной сгущенкой

Всего по 95 параметрам качества и безопасности было исследовано 28 наиболее популярных на российском рынке торговых марок сгущенного молока с сахаром.

В сгущенном молоке торговых марок «Лента», «Главпродукт» и «Тяжин» были выявлены фитостерины. Образец марки «Главпродукт» содержал загуститель пектин. А в образцах торговых марок «Любимое молоко» и «Простоквашино» обнаружена кишечная палочка.

В сгущенном молоке 12 торговых марок выявлена аскорбиновая кислота, не заявленная в маркировке. При этом во всех исследованных марках сгущенного молока не обнаружено тяжелых металлов, радионуклидов и антибиотиков.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2017 году В России в торговых сетях продавалась качественная сгущенка.

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