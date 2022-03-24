Белград, , 08:48 — REGNUM Обвинения Запада в связи с проведением российской военной спецоперации на Украине — глупые и постыдные, ведь в 1999 году 19 стран НАТО бомбили Сербию. Об этом сербский президент Александр Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Воеводины.

Александр Вучич Predsednik.rs

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Для Сербии 24 марта — трагическая годовщина начала бомбардировок Союзной республики Югославии. Вучич напомнил о людях, которые погибли в результате натовских бомбардировок.

«Сейчас после 23 лет видно, насколько ужасной, ошибочной, противозаконной и, прежде всего, крайне аморальной была эта операция 19 стран НАТО. Как это сегодня постыдно и, простите за это слово, глупо звучит, что они напали на Сербию из-за якобы гуманитарной катастрофы», — заявил президент Сербии.

Сегодня эти же страны обвиняют Россию в агрессивных действиях против Украины, но стоит напомнить им, что они творили вещи, ещё более худшие, добавил Вучич.

Как сообщало ИА REGNUM, Вучич ранее рассказал об угрозе для сербского экспорта сельхозпродукции в связи с ситуацией на Украине.

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