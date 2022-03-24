Салехард, 24 марта, 2022, 08:35 — ИА Регнум. На Ямале дан старт первым Всероссийским Арктическим играм. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО На открытии первых Всероссийских Арктических игр

На Ямал приехали 162 спортсмена из девяти регионов Арктической зоны России — Карелии, Коми, Якутии, Красноярского края, Архангельской, Мурманской областей, Ненецкого, Чукотского автономных округов.

До 18 апреля в Салехарде и Лабытнанги пройдут соревнования по пяти видам спорта: фигурному катанию, настольному теннису, лыжным гонкам, стрельбы из лука и биатлону.