Оренбург, 24 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Законодательное Собрание Оренбургской области одобрило поправки в бюджет 2022 года. Доходная часть увеличена на 2,4 млрд рублей, расходная — на 5,7 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-центр регионального парламента.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Поправки в бюджет принимались на фоне алармитских криков о падении экономики России, о том, что скоро всем придет финансовый конец и прочих нелепых выкриков. Но все это совершенно не соответствует реальному положению дел. Динамика сбора налоговых и неналоговых доходов бюджета остается точно не ниже прошлогоднего уровня», — отметил депутат Заксобрания Сергей Бабин («Единая Россия»).

Он подчеркнул, что у областных властей есть возможность реализовывать проекты развития социальных объектов опережающими темпами, повышать дотации муниципалитетам на развитие инфраструктуры и социально-культурной сферы. Никаких причин для паники нет, работа идет стабильными темпами.

Поправки в бюджет внесены в связи с поступлением финансовых федеральных целевых средств. Коррективы внесены по целому ряду социальных направлений. Так, 1,3 млрд рублей направят на дорожную деятельность, мероприятия по переселению граждан из аварийного жилья. Более 1 млрд пойдет на капремонт 25 школ. Еще 25 млн рублей получит министерство здравоохранения на закупку антиковидных лекарственных препаратов для пациентов, лечащихся в амбулаториях.

По словам председателя комитета Заксобрания по бюджетной, налоговой и финансовой политике Сергея Бабина, решать социальные вопросы будет и часть дополнительно поступивших доходов областного бюджета в 2021 году — 3,3 млрд рублей.

В итоге доходы казны Оренбуржья составляют 119,8 млрд рублей, расходы — 132,5 млрд рублей.