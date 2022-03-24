Сеул, 24 марта, 2022, 08:34 — ИА Регнум. 24 марта президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин направил председателю КНР Си Цзиньпину телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с крушением пассажирского самолёта Boeing 737. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представительницу администрации южнокорейского лидера Пак Кён Ми.

Иван Шилов ИА REGNUM Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин

Глава Южной Кореи выразил сожаление в связи с трагедией и глубокие соболезнования близким погибших. Он пожелал скорейшей ликвидации последствий катастрофы.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 марта самолет Boeing 737, эксплуатируемый авиакомпании China Eastern Airlines, потерпел крушение в регионе Гуанси. На борту лайнера находились 132 человека (123 пассажира и 9 членов экипажа).