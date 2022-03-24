Москва, 24 марта, 2022, 14:10 — ИА Регнум. Тот факт, что руководство России много лет считает вопрос о деятельности американских биолабораторий на постсоветском пространстве чрезвычайно важным, свидетельствует об их серьёзной опасности для национальной безопасности нашей страны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 23 марта заявил ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Биологическая угроза

Николай Силаев Россия поднимает вопрос о биолабораториях уже давно и настойчиво в течении многих лет. И, значит, российское руководство считает этот вопрос весьма серьёзным. Поэтому оно предпринимает большие усилия, чтобы наладить сотрудничество в этой сфере со странами-соседями, особенно, со странами ОДКБ. Те материалы, которые публиковались по деятельности лабораторий на Украине, вызвали в США определённое напряжение. Это заставляет думать, что им есть о чём беспокоиться. Поэтому вопрос о лабораториях будет подниматься российским руководством и дальше. Россия готовит соглашение с Арменией, соглашение с Казахстаном по вопросам сотрудничества в этой сфере. И мы пока ещё далеко от того, чтобы завершилось международное обсуждение биолабораторий на Украине.

Напомним, что под патронажем США на территориях некоторых постсоветских государств действует значительное количество лабораторий, в которых, возможно, разрабатываются средства и способы ведения биологической войны.