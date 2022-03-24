Владивосток, 24 марта, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Приморье с 22 марта приступил к работе новый заместитель председателя правительства Валерий Прокопчук, сообщили в пресс-службе ведомства.

Правительство Приморья

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Врио зампредседателя правительства края Прокопчук будет курировать министерство транспорта и дорожного хозяйства, агентство по рыболовству, государственную инспекцию по надзору за техническим состоянием и эксплуатацией самоходных машин и других видов техники, а также государственную ветеринарную инспекцию.

Валерий Прокопчук в 1991 году окончил Московский институт инженеров железнодорожного транспорта. Занимал руководящие должности в крупных госструктурах и коммерческих компаниях в сферах энергетики, строительства, финансов, добычи природных ресурсов.

Последнее место работы — первый заместитель генерального директора ПАО «Владивостокский морской торговый порт».

Как сообщало ИА REGNUM, более года понадобилось бывшему профессиональному спортсмену Павлу Богатырёву, чтобы стать министром спорта Иркутской области.