Москва, 24 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В России на строительные материалы для возведения школ, больниц, детских садов могут установить эталонные цены. С таким предложением к правительству России обратился Всероссийский центр национальной строительной политики (ВЦНСП). Об этом 24 марта сообщает газета «Известия».

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Для этого предлагается создать Единый федеральный центр поставщика, который будет подведомственен Минстрою России. Как пояснил председатель ВЦНСП Александр Моор, центр будет заниматься контролем рынка строительных материалов, вести аналитику, обеспечивать потребности госстроек.

«Остальным участникам рынка придётся ориентироваться на установленные цены», — подчеркнул Моор.

Уточняется, что речь идёт о ценах на стройматериалы для государственных строек, например социальных и спортивных объектов, школ, детсадов, больниц.

«Единый федеральный центр поставщика будет высчитывать себестоимость производства стройматериалов, плюсовать к ней расходы на логистику в определенный регион и прибавлять к этой сумме 20−25% чистой прибыли. Сегодня же накрутка иногда достигает 200−300%», — добавил Моор.

При этом предлагается в зависимости от инфляции регулярно индексировать эталонные цены. Для создания центра можно в том числе использовать материально-техническую базу остановивших свою деятельность в РФ иностранных компаний, например IKEA, OBI, сказал председатель ВЦНСП.

Добавим, что в настоящее время госзаказчикам приходится закупать стройматериалы по рыночной стоимости, которые по данным коммерческого директора Optima Development Дмитрия Голева, за последний год в среднем подорожали на 25−30%, а цена некоторых наименований увеличилась на 50−100%.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, за 2021 года стройматериалы в России в среднем подорожали на 23,2%. В январе 2022 года рост составил 0,5%. В частности, подорожали красный кирпич, ламинат и линолеум. При этом эксперты снижения цен не прогнозируют.

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