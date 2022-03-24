Улан-Удэ, 24 марта, 2022, 08:32 — ИА Регнум. В Бурятии из республиканского бюджета выделили 40 млн рублей на благоустройство популярных туристических мест. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства по итогам заседания оперштаба по экономике.

Туалет

По словам зампреда правительства Вячеслава Цыбикжапова, одной из проблем в туристических местах является отсутствие туалетов.

«У нас на всех туристических направлениях с туалетами полнейшая проблема. Ни в местах массового отдыха, ни по трассам нормальных туалетов нет. Есть хорошие туалеты в придорожных кафе, но сложилась такая негативная тенденция, когда кафе замыкают туалеты», — отметил он.

В связи с этим часть из 40 млн рублей направят на строительство туалетов. При этом глава региона Алексей Цыденов поручил проработать вопрос доступности туалетов в придорожных заведениях для всех, а не только для посетителей.