Ханты-Мансийск, 24 марта, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Югре жители Сургутского района за пять выловленных рыб стерляди заплатят 1,15 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте УМВД России по Уральскому федеральному округу.

Википедия Стерлядь

Рыбаки были задержаны сотрудниками Сургутского линейного отдела МВД России на транспорте в мае 2019 года в ходе рейда на протоке реки Обь. В их моторной лодке обнаружены пять особей рыбы ценной породы — стерляди.

В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по ч. 3 статьи 256 УК РФ («Незаконная добыча водных биологических ресурсов»). Суд признал их виновными, назначив наказание в виде штрафа в размере 1 150 000 рублей, а также конфискации моторной лодки и навесного лодочного мотора.

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