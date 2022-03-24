Забайкальский край, 24 марта, 2022, 08:29 — ИА Регнум. Губернатор Забайкалья Александр Осипов сегодня, 24 марта, осмотрел места, пострадавшие от наледи в Чернышевском районе. Как сообщает пресс-служба правительства региона, в селе Курлыч Чернышевского района зимой произошел выход грунтовых вод, из-за образовавшейся наледи пострадали три жилых дома.

Пресс-служба правительства Забайкалья Губернатор Забайкалья Александр Осипов и жители пострадавшего села Курлыч

«Специалистам нужно оценить все и понять, как вскрыть дорогу, ниже сделать стоки, чтобы дорога была доступна, и вода уходила, чтобы это не было оврагом, наполненным водой. Надо за этим следить. Здесь нужно делать отводы с техникой и своевременно чернить всю поверхность льда, чтобы как можно быстрее таяние произошло. Стока нет, поэтому нужно сделать главный канал и к нему делать отвод», — сказал Александр Осипов.

Как подчеркнул зампред краевого правительства Алексей Кошелев, после таяния льда экспертная комиссия из краевой столицы обследует все дома, пострадавшие от выхода грунтовых вод. По итогам ее работы примут решение о выделении сумм на капитальный ремонт либо строительство нового жилья.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января 2022 года режим ЧС введен в 11 муниципальных образованиях Забайкальского края из-за выхода грунтовых вод, вызванного переувлажнённостью почвы обильными летними осадками.

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