Большой Камень, Приморский край, , 08:39 — REGNUM Во Владивостоке возбуждено уголовное дело по факту халатности при предоставлении земельных участков по программе «Дальневосточный гектар», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморскому краю.

Дальневосточный гектар Надальнийвосток.рф

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В ходе следствия установлено, что в июне 2021 года в мэрию Большого Камня поступило заявление от жителя на предоставление земельного участка в безвозмездное пользование. Вместе с тем, в нарушение действующего законодательства уполномоченным органом соответствующее заявление не принято. Аналогичные нарушения допущены при рассмотрении заявлений ещё 11 граждан. Кроме того, не направлены для рассмотрения заявления о предоставлении земельного участка ещё шести человек.

Нарушения выявлены с 27 ноября 2020 года по 23 марта 2022 года. Также аналогичное уголовное дело по факту халатности возбуждено в Надеждинском районе.

Расследование уголовного дела продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, прокуратура Приморья начала проверку по фактам нарушений, допущенных в рамках реализации программы «Дальневосточный гектар».