Ульяновск, 24 марта, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В Ульяновской области с «Бряндинского элеватора» хотят взыскать боле 34 млн рублей. Соответствующая информация опубликована на сайте Арбитражного суда Ульяновской области, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Kad.arbitr.ru Скриншот с сайта Арбитражного суда Ульяновской области

С иском в суд вышло общество «Гемкорп Коммодитис Трейдинг Рус» (г. Москва), ответчиком указано общество «Бряндинский элеватор» (Чердаклинский район Ульяновской области). Московская компания просит суд признать ответчика несостоятельным (банкротом), ввести процедуру наблюдения.

Заявленная сумма исковых требований к компании из Ульяновской области составляет 34 007 600 рублей.

16 марта суд вынес определение об оставлении заявления без движения, предложив заявителю до 15 апреля предоставить ряд документов.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Бряндинский элеватор» зарегистрировано в январе 2016 года, заявленный основной вид деятельности — «торговля оптовая зерном».