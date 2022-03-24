Чита, 24 марта, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Губернатор Забайкалья Александр Осипов 24 марта в ходе рабочей поездки в Чернышевский район осмотрел участки, выделенные местным жителям под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), пострадавшим от наводнения летом 2021 года. Он поручил жестко соблюдать график работ по этому направлению. И завершить строительство в срок — август 2022 года, сообщает 24 марта пресс-служба правительства региона.

Фредерик Морган. Наводнение

«Всего под ИЖС на территории городского поселения заявились восемь жителей. Договоры со всеми заключены, участки размежеваны под дальневосточный гектар», — пояснила глава городского поселения «Чернышевское» Елена Шилова.

Губернатор региона поручил провести работу в графике. Он подчеркнул, что участки под дома должны быть размечены, к ним должно быть подведено временное электроснабжение.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате паводка 2021 года произошло подтопление 2 696 жилых помещений, расположенных на территории шести муниципальных районов Забайкалья.

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