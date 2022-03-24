Министр юстиции Индонезии встретится с согражданами на Филиппинах
Джакарта, 24 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли отправится на Филиппины, чтобы встретиться с примерно 800 гражданами Индонезии, проживающими в городе Давао, сообщает Kompas.
(сс) Prayitno
Индонезия
Министр передаст паспорта индонезийским гражданам, не имеющим гражданства.
«Это свидетельствует о приверженности правительства защите индонезийских граждан, где бы они ни находились, в том числе на Минданао», — заявил Ясонна Лаоли.
Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли отправится на Филиппины, чтобы провести двустороннюю встречу с министром юстиции Филиппин.