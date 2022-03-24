Джакарта, 24 марта, 2022, 08:17 — ИА Регнум. Министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли отправится на Филиппины, чтобы встретиться с примерно 800 гражданами Индонезии, проживающими в городе Давао, сообщает Kompas.

(сс) Prayitno Индонезия

Министр передаст паспорта индонезийским гражданам, не имеющим гражданства.

«Это свидетельствует о приверженности правительства защите индонезийских граждан, где бы они ни находились, в том числе на Минданао», — заявил Ясонна Лаоли.

Как сообщало ИА REGNUM, министр юстиции и прав человека Индонезии Ясонна Лаоли отправится на Филиппины, чтобы провести двустороннюю встречу с министром юстиции Филиппин.