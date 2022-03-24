Кызыл, 24 марта, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Сразу четыре общеобразовательные школы с начальной стоимостью более 1 млрд рублей каждая планировали возвести в Туве. Соответствующие тендеры должны были пройти 30 марта 2022 года, но в карточках всех конкурсов стоит отметка «определение поставщика отменено», передаёт ИА REGNUM со ссылкой на сайт госзакупок.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

В карточках причины отмены не указаны. Возможно, тендеры проведут позднее.

Так, по одному из них планировалось выполнить привязку проекта повторного применения с корректировкой и строительство школы на 825 мест в селе Сукпак Кызылского кожууна. Начальная цена составляла 1 474 254 610,6 рубля. По второму тендеру с начальной ценой 1 332 800 000 рублей планировали схожие работы в микрорайоне Спутник 3−4 кварталы г. Кызыла. Третий объект с той же начальной ценой планировали возвести на улице Кечил-оола, 73 в Кызыле.

Четвертая школа планировалась меньшей вместимостью — 616 мест. Её предполагали построить в селе Балгазын Тандинского кожууна. Стартовая цена составляла 1 291 407 000,44 рубля.

Напомним, ранее тендер на строительство школы в Новокузнецке (Кузбасс) не состоялся — не было подано ни одной заявки, и объект выставили на торги повторно.