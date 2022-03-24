Нью-Йорк, США, 24 марта, 2022, 08:24 — ИА Регнум. Проект резолюции России, призывающей к прекращению огня на Украине для эвакуации мирных граждан, не принят Советом безопасности ООН. Документ не набрал необходимых голосов.

Un.org Василий Небензя

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Для принятия резолюции нужны были по меньшей мере девять голосов членов Совета Безопасности ООН из 15 при условии неприменения права вето никем из пяти постоянных членов Совбеза. Проект поддержали Россия и Китай, остальные 13 членов Совбеза воздержались. Соавторами документа выступили Белоруссия, КНДР и Сирия.

«Голосование вывело на чистую воду всех тех, кому политизация гуманитарного досье важнее содействия ООН в оказании гуманитарной помощи нуждающимся украинцам», — заявил, как сообщает РИА Новости, российский постпред при ООН Василий Небензя.

Как сообщало ИА REGNUM, проект резолюции предполагает в частности, что Совбез ООН призовёт прекратить огонь на Украине «для обеспечения быстрой, безопасной, добровольной и беспрепятственной эвакуации всех гражданских лиц». Для этого потребуется соглашение о гуманитарных паузах.

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