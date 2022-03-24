Вашингтон, 24 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Обмен российского нападающего Евгения Дадонова из «Вегас Голден Найтс» в «Анахайм Дакс» признан недействительным. Об этом 24 марта сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Basevych Andrey Евгений Дадонов

Сообщается, что сделка не могла быть заключена, т.к. в трёхлетнем контракте Дадонова с «Оттавой Сенаторз», который был заключён в 2020 году, есть пункт об ограничении на обмен. Этот пункт не был соблюден.

Отмечается, что трансфер Дадонова возможен только при предоставлении им списка из десяти клубов, за которые он отказывается играть. В этом списке, который Дадонов предоставил «Оттаве» до 1 июля 2021 года, был и «Анахайм».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Вегас» обменял Дадонова в «Анахайм» в последний день трансферного окна. После этого НХЛ объявила, что проверит законность этого обмена.