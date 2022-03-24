Тбилиси, , 16:20 — REGNUM Самая крупная в Грузии оппозиционная партия «Единое национальное движение» (ЕНД), основанная экс-президентом Михаилом Саакашвили, использует обострение ситуации на Украине, чтобы навредить своей стране. Об этом заявил журналистам вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский журналистам.

Грузия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Он заявил, что считает вредительство «Нацдвижения» очевидным. Эта партия выступает с резкой критикой правительства за отказ ввести санкции против России. Акции протеста сопровождаются требованиями отправить грузинское правительство в отставку. Причем, всё это происходит в сложное для страны время.

«Нельзя, чтобы ситуация в Грузии не была изучена со всей внимательностью и строгостью, включая эту вредительскую деятельность «Национального движения» и его сателлитов», — сказал Вольский.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что объявление санкций против России сделает хуже только Грузии, тогда как российской стороне от них вреда не будет. Члены ЕНД не воспринимают доводы и заявляют, что правительство, которое отказалось вводить санкции, якобы не может представлять народ. Это стало новым поводом для оппозиции требовать досрочных выборов.

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