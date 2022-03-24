Донецк, 24 марта, 2022, 08:14 — ИА Регнум. Военнослужащие украинской армии, воюющие в Донбассе, обучались британскими инструкторами. Об этом 24 марта сообщает РИА Новости.

Mil.gov.ua Танки ВСУ

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

По информации агентства, в освобождённом городе Волноваха обнаружен тайник с документами. Среди бумаг оказался сертификат о прохождении украинским военнослужащим Борисом Казаряном курсов подготовки младших сержантов с участием британских инструкторов. Документ подписан полковником Королевского танкового полка М. Эвансом.

Как сообщало ИА REGNUM, заявления представителей Госдепартамента США по ситуации на Украине выходят за рамки здравого смысл, считает посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.