Биробиджан, 24 марта, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Мост из Еврейской автономии (Нижнеленинское) в Китай (Тунцзян) готов к эксплуатации. Об этом заявил в своём ежегодном отчёте перед Заксобранием региона губернатор ЕАО Ростислав Гольдштейн, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Eao.ru Первый железнодорожный мост между Россией и Китаем

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На апрель запланированы пробные поездки поездов по мосту. Таким образом переход будут тестировать.

«Мост готов. Сейчас делается инфраструктура, устанавливается оборудование. Полномасштабно он сможет работать, в соответствии с планами утверждёнными правительством РФ и полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым, уже в двадцатых числах августа этого года», — сказал Ростислав Гольдштейн.

Как сообщало ИА REGNUM, Китай просит увеличить поставки энергоресурсов из России через облегчение логистики этого процесса. Провинции на северо-востоке страны испытывают перебои с электроснабжением из-за нехватки и дороговизны угля, а также роста цен на природный газ. Эту проблему может решить запуск трансграничного моста из ЕАО в Китай.