Варшава, 24 марта, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Депутат Европаралмента от Польши Богдан Жоньца поднял вопрос о возможности вступления Украины в состав Евросоюза. Подробнее с тезисами депутата, содержащимися в его обращении к Еврокомиссии, ознакомился RT.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз и Украина

«Глава государства (Украины) Владимир Зеленский подписал соответствующую заявку 28 февраля 2022 года. В геополитическом смысле Украина может действовать как важное связующее звено в процессе расширения общеевропейских экономических связей и формирования новой системы безопасности в Европе», — считает Жоньца.

По его словам, ключевым элементом защиты Украины могло бы стать решение о полноправном членстве страны в Евросоюзе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Европейский союз одобрил соглашение с Украиной о передаче Киеву секретной информации, которой располагает ЕС.

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