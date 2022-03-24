Владивосток, 24 марта, 2022, 08:13 — ИА Регнум. С начала года в Приморье зарегистрировано 64 ДТП с выездом на полосу встречного движения, в результате которых восемь человек погибли, 54 — получили травмы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД края.

06.мвд.рф ДТП

Читайте также: Три человека погибли в ДТП на Камчатке

«Выезд на полосу встречного движения является одним из самых опасных маневров на автодороге. Наибольшее количество таких автоаварий происходило в Находке и Уссурийске», — пояснили в ГИБДД.

Один из последних смертельных случаев произошёл на Северном проспекте в Находке — столкнулись два автомобиля, в результате ДТП погиб 84-летний водитель. Правила дорожного движения нарушил 40-летний водитель — он выехал на полосу встречного движения.

Как сообщало ИА REGNUM, водитель легкового автомобиля врезался в опору электропередач в Усть-Камчатске на востоке Камчатского края.