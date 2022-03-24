Токио, 24 марта, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Япония считает недопустимым как непосредственное применение ядерного и биологического оружия, так и угрозы его использовать даже в самых крайних ситуациях. Об этом генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно 24 марта заявил на пресс-конференции в Токио.

Kantei.go.jp Хирокадзу Мацуно

Комментируя вопросы журналистов о заявлении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, напомнившего, что концепция национальной безопасности страны предусматривает в особых случаях применение Россией ядерного оружия, Мацуно подчеркнул, что это недопустимо «в любом месте, в любой ситуации и против любого субъекта».

Хирокадзу Мацуно «Как единственная страна, которая пострадала от ядерной бомбардировки, Япония считает, что угрозы применить, а тем более само применение ядерного оружия — это то, чего никогда не должно быть».

Как сообщало ИА REGNUM, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что причиной применения ядерного оружия явилась бы реальная угроза для безопасности страны.