Донецк, 24 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Утром 24 марта киевские боевики произвели обстрел Донецка из артиллерийских орудий калибра 122 мм. Об этом 24 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел

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Уточняется, что обстрел Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 05:30 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено восемь снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что заявления представителей Госдепартамента США по ситуации на Украине выходят за рамки здравого смысла.