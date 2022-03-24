Москва, 24 марта, 2022, 08:05 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин напомнил о бомбежке НАТО Югославии, марш-броске на Приштину и отсутствии сил у России помочь братским народам, в этот раз страна встала на защиту русского мира.

Duma.gov.ru Вячеслав Володин

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«За события тех лет мы чувствуем особую боль. Да, гордимся нашими воинами, совершившими геройский марш-бросок на Приштину. Но, надо признать, в 1999 году у нашей страны, прошедшей разруху девяностых и предательство национальных элит, не было достаточной силы, чтобы помочь братским народам бывшей Югославии, защитить их от агрессии НАТО», — отметил Володин в телеграм-канале.

Непрерывные бомбовые удары наносились 78 дней. Использовались кассетные боеприпасы и снаряды с обеднённым ураном. Тогда погибли около 5 тыс. человек, ранено более 10 тыс., разрушены полторы тысячи населённых пунктов. Никто из руководителей США и стран НАТО так и не понёс наказание.

Более того, действующий президент США Джо Байден был тогда сенатором и активно поддерживал бомбардировки, призывал к оккупации Югославии.

Спустя 23 года ситуация изменилась. Благодаря президенту Владимиру Путину Россия стала сильным и независимым государством с боеспособной армией, подчеркнул он.

«Мы не могли допустить геноцида наших граждан и соотечественников, проживающих в Донбассе. Россия встала на защиту русского мира. Чтобы потом не было больно и стыдно», — отметил парламентарий.