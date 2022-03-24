США выделят 150 тыс. долларов на «понимание» жителями Китая
Вашингтон, 24 марта, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Соединённые Штаты направят 150 тыс. долларов на обучение жителей Китая «понимаю» американской внешней политики, сообщает 24 марта RT.
Иван Шилов ИА REGNUM
США и Китай
По данным СМИ, отделы публичной дипломатии США в Китае объявили конкурс заявок на проведение программ по укреплению связей меду двумя народами.
Одним из приоритетных направлений мероприятий в проекте указано «укрепление понимания американского общества и ценностей посредством образования, культуры и искусства». Также американцы будут работать над «повышением разнообразия, равенства, инклюзивности и доступности».