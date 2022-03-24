Тюмень, 24 марта, 2022, 08:03 — ИА Регнум. В Тюменской области транспортные полицейские установили нарушителя, ехавшего между вагонами грузового поезда. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте УМВД России по Уральскому федеральному округу.

Переполненный петербургский трамвай с зацеперами. 1933 год

Инцидент произошёл утром 22 марта 2022 года. Полицейским поступил сигнал, что между вагонами грузового состава, отправившегося со станции Ишим, находится посторонний мужчина.

По прибытии грузового состава на станцию Голышманово с поезда был снят 48-летний житель Екатеринбурга, который ехал на сцепке между двумя вагонами. Таким экстремальным способом он планировал доехать до родного города.

По факту был составлен протокол по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ («Нарушение правил поведения граждан на железнодорожном, воздушном или водном транспорте»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 марта 2022 года Госдума в первом чтении приняла законопроект о повышении штрафов для зацеперов до четырёх тысяч рублей.