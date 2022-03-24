Вашингтон, 24 марта, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Заявления представителей Госдепартамента США по ситуации на Украине выходят за рамки здравого смысл, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Mil.ru Анатолий Антонов

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По его словам, заявления представителей Госдепа о совершении ВС РФ военных преступлений на Украине выходят за рамки здравого смысла, их целью является стремление «демонизировать нашу страну в глазах общественности, разжечь русофобию».

«Не пора ли остановиться?» — спросил Антонов.

Он подчеркнул, что попытка США присвоить право судить, кто является «военным преступником» вызывает отторжения, поскольку на совести американцев — сотни тысяч загубленных жизней по всему миру, разрушенные государства и десятки гуманитарных катастроф.