Канберра, , 07:57 — REGNUM Возможность высылки российских дипломатов из Канберры в качестве реакции на спецоперацию российских войск на Украине, не исключила глава МИД Австралии Марис Пейн. Такое заявление министр сделала 24 марта в эфире радиостанции ABC.

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Пейн отметила, что Австралия всегда искала дипломатический путь разрешения проблем, связанных с кризисом на Украине и подчеркнула важность сохранения линии связи с Россией и возможностей для диалога.

Однако при этом глава МИД Австралии не стала исключать высылки посла России в Канберре как реальный вариант реакции правительства Австралии на ситуацию с Украиной. Пейн уточнила, что при обсуждении данного вопроса важно помнить о пользе «прямых линий связи с российским правительством», обеспечением которых занимается диппредставительство России в Австралии.

В свою очередь, в посольстве России в Австралии журналистам пояснили, что высказывания подобного рода слышат не в первый раз. По мнению российских дипломатов, Канберре нужно определиться, реально ли ей нужен прямой канал для коммуникации с Москвой.

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