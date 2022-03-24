Омск, , 09:01 — REGNUM Власти Омской области выразили соболезнования родным и близким военнослужащих, погибших в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: ««Во славу России!»: военная спецоперация на Украине — трансляция»

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, при исполнении воинского долга погибли майор Александр Лобанов, старшие сержанты Александр Макурин и Юрий Шмидт, сержант Владимир Носков.

«Имена сыновей Омской земли навсегда останутся в почётном списке патриотов, для которых судьба и интересы Родины были важнейшими жизненными категориями. Вечная память!» — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее было известно о 12 погибших на Украине омских военнослужащих.

Читайте ранее в этом сюжете: Ещё двое омских военнослужащих погибли во время спецоперации на Украине