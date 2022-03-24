Уфа, , 07:44 — REGNUM Челябинский «Трактор» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в четвёртом матче полуфинальной серии Восточной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 7:1.

В составе «Трактора» дубль оформил нападающий Томаш Гика. Ещё по шайбе забросили защитники Ник Бэйлен, Сергей Телегин и форварды Виталий Кравцов, Алексей Бывальцев и Кирилл Капустин.

У «Салавата Юлаева» отличился форвард Алексей Пустозёров.

Таким образом, «Трактор» сравнял счёт в серии — 2:2. Следующий матч пройдёт 25 марта в Челябинске.

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