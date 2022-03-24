Донецк, , 07:42 — REGNUM Вооружённые формирования Украины устроили обстрел Донецка. Об этом 24 марта сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

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В 5:30 по Петровскому району Донецка было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм. В представительстве уточнили, что огонь был открыт со стороны Новомихайловки, где находятся украинские войска.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелу со стороны ВСУ подвергся вечером 23 марта ряд населённых пунктов ДНР.