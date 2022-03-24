Москва, , 07:39 — REGNUM ЦСКА одержал победу над московским «Динамо» в четвёртом матче полуфинальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

В первые 10 минут хоккеисты «Динамо» забросили три шайбы. Отличились нападающие Оскар Линдберг, Станислав Галиев и Вадим Шипачёв.

Однако затем ЦСКА смог переломить ход матча и забить шесть голов. Шайбы забросили форварды Андрей Светлаков, Михаил Григоренко, Павел Карнаухов, Сергей Плотников и защитники Даррен Диц и Никита Нестеров.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счётом 4:0 и вышел в финал Западной конференции, в котором сыграет с победителем противостояния СКА — «Спартак».

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