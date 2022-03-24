Ликвидация расчётного банка системы WebMoney — назначено первое заседание
Астрахань, 24 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Арбитраж Астраханской области принял иск от регулятора к лишённому лицензии в феврале 2022 года АО «Консервативный коммерческий банк». Первое заседание по делу о ликвидации расчётного банка системы WebMoney пройдёт 21 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.
Исковое заявление отделения по Астраханской области Южного главного управления Центрального банка России принято судьей Баскаковой в порядке взаимозаменяемости, так как судья Богатыренко в отпуске.
В качестве ликвидатора для банка просят назначить госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».
Напомним, лицензия у кредитной организации из топ-200 была отозвана 11 февраля 2022 года. Размер страховой ответственности ККБ составляет 92 млн рублей. Выплата страхового возмещения начата 21 февраля 2022 года. На середину марта 2022 года в банке насчитывалось 1,9 тыс. вкладчиков.
В ходе работы временной администрации штатная численность банка была сокращена на 38 человек — с 211. В режим простоя перевели 29 работников и девять уволились.