Астрахань, 24 марта, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Арбитраж Астраханской области принял иск от регулятора к лишённому лицензии в феврале 2022 года АО «Консервативный коммерческий банк». Первое заседание по делу о ликвидации расчётного банка системы WebMoney пройдёт 21 апреля 2022 года, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк

Исковое заявление отделения по Астраханской области Южного главного управления Центрального банка России принято судьей Баскаковой в порядке взаимозаменяемости, так как судья Богатыренко в отпуске.

В качестве ликвидатора для банка просят назначить госкорпорацию «Агентство по страхованию вкладов».

Напомним, лицензия у кредитной организации из топ-200 была отозвана 11 февраля 2022 года. Размер страховой ответственности ККБ составляет 92 млн рублей. Выплата страхового возмещения начата 21 февраля 2022 года. На середину марта 2022 года в банке насчитывалось 1,9 тыс. вкладчиков.

В ходе работы временной администрации штатная численность банка была сокращена на 38 человек — с 211. В режим простоя перевели 29 работников и девять уволились.