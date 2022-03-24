Уссурийск, Приморский край, , 07:40 — REGNUM В Уссурийске 23 марта из окна дома выпал ребёнок двух лет, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Приморью.

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Происшествие случилось в доме по улице Плеханова. При падении из окна на третьем этаже мальчик получил травмы, его увезли в больницу.

Ребёнок был дома с матерью, смотрел в окно за голубями. В комнате находился один. В какой-то момент малыш облокотился на стекло, выдавил его из деревянной рамы и выпал из окна.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске из окна квартиры на девятом этаже выпал мужчина.