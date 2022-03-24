Белгород, , 07:35 — REGNUM Несколько взрывов прогремели в селе Журавлевка в Белгородской области, расположенном рядом с украинской границей. Об этом 24 марта сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

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Взрывы произошли в ночь на 24 марта. По словам Гладкова, причину и обстоятельства взрывов устанавливают сотрудники следственных органов. По предварительным данным, в селе разорвались артснаряды, запущенные со стороны Украины. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Также губернатор уточнил, что в больницу города Белгорода поздно ночью обратилась жительница Журавлевки, получившая огнестрельное ранение накануне, когда посреди села разорвался снаряд, прилетевший с украинской стороны. Женщина самостоятельно добралась до медучреждения, ей была оказана вся необходимая помощь.

Всего в результате инцидента с разрывом снаряда, произошедшим 23 марта, пострадали три человека. Двое из них госпитализированы, одному помощь была оказана амбулаторно.

Ранее ИА REGNUM сообщало об эвакуации 178 жителей сёл Журавлевка и Нехотеевка из соображений безопасности после прилёта снарядов с украинской стороны в один из жилых домов.

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