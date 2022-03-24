Петропавловск-Камчатский, , 07:33 — REGNUM Снегоход, на котором катались мужчина с ребенком, перевернулся в Олюторском районе Камчатского края, сообщает пресс-служба краевого управления МЧС России.

«Инцидент произошёл на перевале между сёлами Тиличики и Вывенка накануне вечером, 23 марта», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что в результате аварии пострадавших не было. Тем не менее мужчина не смог самостоятельно перевернуть снегоход, чтобы своим ходом добраться обратно в темное время суток. Спасатели прибыли на вызов и помогли мужчине с ребенком добраться до дома.

В ведомстве призвали жителей региона не ездить в одиночку в темное время суток. Также они посоветовали брать с собой аптечку, спички, теплую одежду и обувь, а также заряженный телефон.