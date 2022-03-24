Курган, , 07:29 — REGNUM В Курганской области уровень заболеваемости туберкулёзом в 2021 году снизился на 4,2% по сравнению с предыдущим годом, но остаётся почти в 1,7 раза выше, чем в среднем по России. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления роспотребнадзора.

Показатель детской заболеваемости туберкулёзом в Курганской области оказался на 14% ниже среднего по России. В 2021 году в Зауралье заболели туберкулезом 11 детей в возрасте до 17 лет.

Самая высокая заболеваемость туберкулёзом в регионе наблюдается в Далматовском районе — в 1,57 раза выше, чем в среднем по Курганской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Российский Красный Крест (РКК) с 23 по 25 марта проведёт всероссийскую акцию, приуроченную ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Читайте ранее в этом сюжете: Акция ко Всемирному дню борьбы с туберкулезом пройдет с 23 по 25 марта